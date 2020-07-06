«أبوظبي الإسلامي» يرفع حد تملك الأجانب

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن رفع نسبة تملك الأجانب من 25% إلى 40% من رأس المال، بعد أن حصل على الموافقات الرقابية اللازمة من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وموافقة مساهمي المصرف خلال الجمعية العمومية التي عقدت في مارس/ آذار الماضي.

وقال جوعان عويضة سهيل الخيلي، رئيس مجلس إدارة المصرف: «أتت هذه الخطوة استجابة منا للاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الدوليين للاستثمار في سهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وفي إطار مساعينا الهادفة إلى تنويع قاعدة المستثمرين في المصرف. وستساهم هذه الخطوة في التعزيز من مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كإحدى أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية، حيث ستسهم في زيادة التدفقات، ما سيصب في مصلحة المساهمين والسوق المالية، على حد سواء. كما ستعزز من جاذبية سهم مصرف أبوظبي الإسلامي، خصوصاً في ظل القيمة المضافة التي يوفرها السهم للمستثمرين».

وأضاف: «ستدفعنا هذه الخطوة للمضي قدماً في مواصلة تطبيق استراتيجيتنا وسياسة الاستثمار في المجالات التي تزخر بالعديد من الفرص بما يضمن إثراء تجربة متعاملينا، من خلال التركيز بشكل خاص على الارتقاء بمستوى خدماته الرقمية. وقد اعتمدنا خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات التي من شأنها أن تعزز مكانة المصرف وترفع من كفاءة خدماته وتطوير منظومته الهيكلية، بما يجعله قادراً على مواصلة زخم الأعمال وتعزيز أدائه وتحقيق قيمة مستدامة لمصلحة المساهمين».

يذكر أن رأس المال المُصدّر للمصرف يبلغ 3,632,000,000 درهم،/ ورأس المال المصرح به الحالي 4.000.000.000 درهم.