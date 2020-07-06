برنامج «رخصة اختبار الابتكار» يستقبل أكبر عدد من طلبات الالتحاق

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن قبول 16 شركة في الدورة الصيفية لبرنامجها المعروف باسم «رخصة اختبار الابتكار»، الذي يتيح بيئة فريدة لاختبار الحلول المبتكرة في، ومن مركز دبي المالي العالمي. ويوفر البرنامج لهذه الشركات المرونة المؤقتة لاختبار وتطوير الأفكار المبتكرة ضمن بيئة تنظيمية مقيدة. ويمكن للشركات الـ 16 الآن بدء عملية التقدم للحصول على رخصة اختبار الابتكار، مع توقع إصدار الدفعة الأولى من التراخيص خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وجاء تقديم 34 شركة للالتحاق بالدورة الصيفية، وهو أكبر عدد تلقاه البرنامج حتى الآن كدلالة واضحة على تنامي مكانة مركز دبي المالي العالمي كالوجهة الأفضل للابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية دعت الشركات الدولية المهتمة بالتكنولوجيا للتقدم بطلب المشاركة في برنامجها في إبريل/ نيسان الماضي، على أن تكون الطلبات مرفقة بشرح واضح حول نموذج العمل المزمع، والمنتج، أو الخدمة المبتكرة المقترحة. ومن بين الشركات الـ 16 المتأهلة، اقترح 13 منها تقديم أو ترتيب خدمات المال التي تندرج تحت النظام الجديد الذي أطلقته سلطة دبي للخدمات المالية في إبريل/ نيسان 2020. وتشمل نماذج الأعمال التي تم قبولها تطبيقات حلول صرف الرواتب، ومنصات الدفع وتحويل الأموال عبر الحدود، ومنصات مزودي المحافظ الإلكترونية، ومنصات إدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع تركيز العديد من نماذج الأعمال هذه على تسهيل عملية الشمول المالي والتثقيف المالي من خلال خدمة فئات العمالة الوافدة منخفضة الدخل.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «منذ إطلاق رخصة اختبار الابتكار في 2017، شهدنا نمواً منتظماً في مستويات الإقبال عاماً بعد عام. وقد سجلت الدورة الصيفية لهذا العام أكبر عدد من الطلبات، وأكبر عدد من الشركات المقبولة في تاريخ برنامج «رخصة اختبار الابتكار». ويعتبر حجم الطلبات المقدمة بخصوص خدمات المال مؤشراً إيجابياً على مدى تنوع بيئة الابتكار في المركز. وأنا فخور بشكل خاص برؤية عدد الشركات التي تركز على مجالي الشمول المالي والتثقيف المالي، حيث إنهما يشكلان مجالين في غاية الأهمية بحاجة إلى التحسين في جميع أنحاء العالم. ونتطلع لتقدم هذه الشركات خلال برنامج»رخصة اختبار الابتكار».