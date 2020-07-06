الإسعاف الوطني يطلق حملة توعوية للعودة الآمنة والوقاية من الوباء

أطلق الإسعاف الوطني حملة توعوية تحت شعار «خلك حريص... #أنت_مسؤول» تستهدف العاملين والمتعاملين لتعزيز الشعور بالمسؤولية والحرص المجتمعي على الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال الفترة الحالية، لضمان عودة تدريجية آمنة إلى الحياة الطبيعية. وتأتي الحملة في إطار عودة موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة 100% إلى مقار أعمالهم وفق إجراءات الأمان والسلامة المتبعة والموصى بها من قبل الجهات المختصة، والمساهمة في تعزيز جهود الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ومواصلة مسيرة الإمارات التنموية.

تستمر الحملة على مدار الفترة القادمة في كافة منصات الإسعاف الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن إرشادات وقائية ونصائح يومية موصى بها من الجهات الصحية المعنية في الدولة لتوعية الأفراد بالخطوات السليمة الواجب اتباعها من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم من الإصابة بالمرض.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري: «لا تزال الدولة تبذل جهوداً حثيثة وتواجه بخطوات ثابتة جائحة «كوفيد 19» في الوقت الذي نعود فيه جميعاً إلى أعمالنا ونمارس حياتنا اليومية في الخروج وزيارة مراكز التسوق والمطاعم وغيرها من الأنشطة، وهنا نناشد الأفراد التحلي بالمسؤولية في مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة الصادرة والموصى بها من الجهات المعنية وعدم التهاون بها، وذلك من أجل مساندة حكومة الإمارات في المضي قدماً معاً لاجتياز هذه المرحلة بنجاح».