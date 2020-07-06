شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، أمس الإثنين، طائرة تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى البرازيل في إطار التعاون المشترك، لدعم 12 ألفاً من العاملين في القطاع الصحي على احتواء ( كوفيد - 19)، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية.
وقال سعيد عبدالله الشحي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى البرازيل: تحظى البرازيل بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية، وتعمل الدولة على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة.
وأضاف: تأمل دولة الإمارات أن يسهم هذا التعاون البناء في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1039 طناً من الإمدادات لأكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.
(وام)
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