نورة الكعبي: «مسبار الأمل» محطة تاريخية في مسيرة إنجازات الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» يؤكد أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ماضية وبعزم لتحقيق الإنجازات العالمية الرائدة في المجالات كافة.وقالت، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن هذا المشروع الرائد يشكل محطة فارقة في مسيرة الإنجازات الوطنية فعلى الرغم من التحديات مضت مراحل تنفيذ المشروع بخطوات ثابتة وصولاً إلى انطلاق المسبار في مهمته التاريخية.وأضافت: «نفتخر بشباب الوطن الذي حملوا على عاتقهم مهمة هذا المشروع منذ مراحله الأولى.. لقد أدى مهندسونا دورهم على الوجه الأكمل، وقدموا نموذجاً رائداً لما يحظى به شباب الوطن من دعم ورعاية وتمكين من القيادة، انطلاقاً من الإيمان الكامل بدورهم المهم في مسيرة التنمية المستدامة، فهم عماد المستقبل والمحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وبهم يزدهر الوطن، وتتحقق الطموحات».

(وام )