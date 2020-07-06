السيطرة على حريق بمصنع للأخشاب في أم الرمول

تمكنت فرق الدفاع المدني بدبي، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع أخشاب بمنطقة أم الرمول.

وفي التفاصيل، قال مصدر مسؤول، إن فرق 4 مراكز للدفاع المدني، انتقلت إلى موقع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات، الساعة 2:32 من ظهر أمس الأول الأحد، يفيد بنشوب حريق بمصنع ومستودع للأخشاب في دبي.

وأضاف أن الفرق وصلت إلى موقع الحريق خلال 3 دقائق، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في المصنع والمستودع الخاص به خلال ساعة، ومن ثم بدأت عمليات تبريد الموقع.

وأكد المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وانحسرت الخسائر بمحتويات المستودع، دون امتداده للمستودعات المجاورة، بفضل سرعة الاستجابة، ووصول الفرق للموقع، وتم تحويل الموقع للأجهزة المعنية لتحديد سبب الحريق.