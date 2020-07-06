سلطان يعتمد الهيكل التنظيمي العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2020م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

ووفقاً للمرسوم الأميري يعتمد الهيكل التنظيمي العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، على أن يصدر المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بقراراتٍ منه ما يلي:

1- الهيكل التنظيمي التفصيلي للصندوق، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الصندوق بما يتفق واختصاصاته.

2- استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.