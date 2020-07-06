إطلاق أول مستشفى إلكتروني للعلاج عن بُعد في الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة مُلك القابضة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إطلاق منصة مُلك إي هيلث، وهي أول مستشفى إلكتروني في الوطن العربي، تتيح إمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية من دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

وأوضحت المجموعة التي يقع مقرها في ميناء الحمرية بإمارة الشارقة، أن المستشفى يأتي على هيئة تطبيق يوفر مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية، حيث سيتمكن أي مريض من أي منطقة في العالم - سواء من مدينة أو مناطق نائية - من الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة على يد مجموعة من أفضل الخبراء الدوليين في مختلف المجالات الطبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتايلاند وباكستان، وأوروبا والهند، إضافة إلى تلك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وقال الدكتور شافي الملك، مدير إدارة المجموعة: «المستشفى الإلكتروني هو مستقبل خدمات الرعاية الصحية، حيث يضع جميع خدمات الرعاية الصحية في متناول اليد، بدءاً بحجز الموعد ومشاركة البيانات الطبية، وانتهاء بالحصول على موافقات التأمين وطلب الأدوية عبر الإنترنت، والحصول عليها، إضافة إلى خدمات ما بعد الرعاية».

وقال شاجي الملك، رئيس مجلس إدارة شركة ملك القابضة وملك للرعاية الصحية، نحن في خضم أكبر أزمة للصحة العامة منذ قرن، ونعتقد أن المنصة الجديدة للمستشفيات الإلكترونية مهمة للغاية في ظل الفترة الحالية، كما سيستمر نجاحها حتى بعد انتهاء أزمة كوفيد 19، فبعد نحو عشر سنوات، ستكون المستشفيات الإلكترونية أو خدمات الرعاية الصحية في المنزل الخيار الأول في هذا المجال.

ونجحت منصة مُلك إي هيلث، في جمع أكثر من 2000 طبيب من جميع أنحاء العالم، حيث ستوفر خدمات تتضمن مكالمات صوتية ومرئية، ومنظومة طبية متكاملة لتقديم الاستشارات، وتوصيل الأدوية، وإجراء قياسات للمؤشرات الحيوية، وتشخيص الأمراض وخدمات الصالات بالمستشفيات، والسياحة الطبية والرعاية بعد العمليات الجراحية.