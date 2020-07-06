«سلامة الطفل» تحذر من «الإدمان الإلكتروني»

أكد مختصّون في مجال رعاية وحماية الطفل أهمية استثمار أوقات فراغ الأطفال بأنشطة مفيدة وعدم الاعتماد على انشغال الأطفال بالألعاب الإلكترونية التي قد تؤدي إلى الإدمان الإلكتروني، وأشاروا إلى إمكانية أن تقوم الأسر بتصميم وتنفيذ برنامج متكامل لمخيّم صيفيّ مملوء بالمتعة والفائدة في المنزل بمشاركة جميع أفراد الأسرة.

جاء ذلك خلال جلسة نظّمتها إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، يوم أمس الاثنين، عبر وسائل التواصل المرئي بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودائرة القضاء في أبوظبي وأطفال الشارقة بعنوان «مخيّمنا الصيفي في المنزل» بحضور أكثر من 390 شخصاً من أولياء الأمور والتربويين وعدد من الأطفال.

استضافت الجلسة كلاً من: هند البدواوي مستشارة نفسية بدائرة القضاء في أبوظبي، والمهندس عبد العزيز الزرعوني قائد فريق تطوير قدرات وأعمال الأمن السيبراني بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ونورة الشامسي مديرة إدارة رعاية الأطفال بالإنابة في «أطفال الشارقة»، فيما أدارت الجلسة هنادي صالح اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل بالشارقة.

وناقشت الجلسة أهمية تعزيز علاقة الوالدين بالطفل من خلال الأنشطة المتنوعة وكيفية توجيه الأطفال حول الاستخدام الإلكتروني الآمن واختيار الألعاب المناسبة لهم، كما تطرقت إلى بعض الطرق التي يمكن أن تتبعها الأسر لإنشاء مخيّم صيفي متكامل لأطفالهم في المنزل.

وقالت هنادي صالح اليافعي: تنطلق أهمية الجلسة من تناولها بعض التحديات التي تلامس العائلة مع قدوم فصل الصيف وانتهاء فترة التعليم عن بعد للعام الدراسي الحالي، حيث يتساءل الكثير من الأهالي كيف سيتمكنون من استغلال هذه العطلة واستثمار وقت فراغ أطفالهم في أنشطة مفيدة وممتعة مع الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

بدوره عرّف المهندس عبدالعزيز الزرعوني، الحضور بمفهوم الإدمان الإلكتروني باعتباره مرضاً سلوكياً وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، وذلك بسبب السلوكيات والعادات السلبية التي تظهر على الأشخاص الذين يدمنون الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة فتصبح محور حياتهم.

من جانبها تحدثت المستشارة هند البدواوي حول أهمية تعزيز العلاقة بين الأطفال وأولياء الأمور، وقالت يجب على أولياء الأمور أن يبقوا على تواصل مستمر مع أطفالهم ويشاركوهم هواياتهم وأن يستغلوا الوقت الحالي في تنظيم أنشطة متنوعة تسعدهم وتثري مهاراتهم.

من جانبها قالت نورة الشامسي: يمكن للوالدين في البداية عقد اجتماع بسيط مع أفراد الأسرة أو جلسة عصف ذهني والطلب من الأطفال مسبقاً تجهيز قائمة بالأشياء التي يرغبون في عملها خلال فترة الصيف في المنزل، حيث يمكنهم البحث عن الأفكار والأنشطة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالأطفال أو من كتب اطلعوا عليها لتعزيز مهارة البحث والتفكير.