«رافد» تعيّن سالم المدفع رئيساً تنفيذياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «رافد» لحلول المركبات، المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو»، عن تعيين سالم سعيد المدفع، رئيساً تنفيذياً لشركة رافد، ضمن جهودها لتعزيز خبرات الكوادر الوطنية العاملة فيها.

جاء تعيين المدفع ليتولى قيادة مسيرة الشركة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي جعبته أكثر من 12 عاماً من الخبرة في مجالات عدة، حيث عمل في البنك العربي المتحد مديراً لقسم البطاقات الائتمانية، ومسؤول للتسويق وخدمة العملاء والعلاقات الحكومية في مختلف إدارات شركة الشارقة لإدارة الأصول، وشغل أخيراً منصب المدير العام لشركة رافد، قبل أن تتم ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

يحمل المدفع شهادة البكالوريوس في التسويق، وحضر خلال مسيرته العملية العديد من الدورات التدريبية، وتخرج في برنامج إعداد القادة، وإدارة الاتصال الحكومي، ودورات التسويق للمؤسسات الحكومية، ضمن برنامج التطوير، وحصل على شكر وتقدير لتنفيذه الخطة التشغيلية لإدارة التنمية المجتمعية في عام 2012، وتم تكريمه في العديد من المحافل والمؤتمرات محلياً وإقليمياً. وسيقوم المدفع ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتقه كرئيس تنفيذي لرافد، واعتماداً على خبرته الواسعة في المجال، بوضع استراتيجيات وخطط عمل عالية الجودة، وتقديم الحلول لضمان ازدهار الشركة ونموها، مع التخطيط للتحسينات المستمرة والزيادة المتواصلة في الكفاءات التشغيلية، وتطوير الأهداف المستقبلية التي تتماشى مع المبادرات الاستراتيجية للشركة.

وقال سالم المدفع: «أتشرف بتعييني رئيساً تنفيذياً لشركة رافد لحلول المركبات، الشركة التي حجزت لنفسها مكانة مرموقة على المستويات المحلية، ونسعى للوصول بها إلى مستويات أعلى على الصعيد الإقليمي والعالمي، وأتطلع قدماً إلى تعزيز إرث الشركة ونحن نمضي معاً».

وأضاف «سنواصل بعون الله مسيرة التميز التي بدأناها خلال السنوات السابقة من عمر «رافد» ونعد عملاءنا الكرام بحلول مبتكرة وخدمات نوعية تواكب كافة التطورات التكنولوجيا المتسارعة، تحقق كل ما يتطلعون إليه من راحة ورفاهية وفق أعلى المعايير.