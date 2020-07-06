هيفاء وهبي تطالب بوقف «أشباح أوروبا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، من نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر وقف تصاريح عرض أحدث أفلامها «أشباح أوروبا» في دور العرض السينمائية.

وجاء طلب الإيقاف الذي تقدم به محاميها، ياسر قنطوش، بسبب عدم حصول وهبي على أجرها من الشركة المنتجة للفيلم، والذي يشرف على إنتاجه مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، والتي اتهمته مؤخراً بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه من حساباتها البنكية في مصر بموجب التوكيلات القانونية التي حررتها له.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، علي الشريعي، أن النقابة أوقفت بالفعل تصاريح العمل لحين حل الأزمة بين الطرفين المتنازعين، وهو نفس القرار الذي اتخذته نقابة المهن التمثيلية.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «أشباح أوروبا» أعلنت مؤخراً بأنها تسعى لعرضه خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال السينمائية التي تفتتح الموسم السينمائي بعد فك الحظر بسبب فيروس «كورونا» المستجد.