هيئة الرياضة تُعيد جدولة ميزانية إعداد المنتخبات

قررت الهيئة العامة للرياضة، إعادة جدولة الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية، في ما يخص موازنة إعداد المنتخبات الوطنية لمشاركاتها المقبلة، من أجل تلبية احتياجات الاتحادات للصرف على برامج إعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة، لرفع علم الإمارات في تلك المحافل.

وخاطبت الهيئة الاتحادات والجمعيات الرياضية المنضوية تحت مظلتها الاثنين، وأوضحت لها أنها بصدد جدولة الموازنة المقدمة لبرنامج المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها، وذلك في إطار متابعة تقييم الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية ونشاطها ومواصلة دعمها فنياً ومادياً، بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركات، كما طلبت من الاتحادات موافاتها بخطة مشاركاتها الخارجية المقررة حتى نهاية العام الحالي 2020، وفقاً للأجندة الدولية أو القارية، في موعد أقصاه الثاني عشر من الشهر الجاري، مصحوباً بنوع المشاركة والمعسكر والميزانية التقديرية الموضوعة لتغطية تكاليف كل مشاركة، على أن تتم موافاتها لاحقاً بتفاصيل كل مشاركة، بعد التأكد من إقامة المنافسات الرياضية.