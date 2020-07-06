أزمة تاوامبا والتعاون السعودي مستمرة

لا يزال المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا يقاطع تدريبات فريق التعاون السعودي منذ الأول من يوليو الحالي، ويطالب بالرحيل في حين فعلت إدارة «سكري القصيم» بند تمديد العقد بعد زيادته 25٪ وحصلت على موافقة لجنة الاحتراف بذلك.

وأبانت مصادر أن إدارة التعاون خيرت اللاعب البالغ 31 عاماً بين تنفيذ العقد أو تطبيق الشروط الجزائية المكتوبة في العقد إذا قرر اللاعب الرحيل.

وتؤكد مصادر أن اللاعب يطلب زيادة قدرها مليون دولار للبقاء في التعاون، وعدا ذلك يفضل الذهاب لوجهة ثانية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أرسل تعميماً عاجلاً للأندية يمنعها فيه من التعامل مع أي لاعب أجنبي يرفض تمديد عقده أو أي ناد أجنبي يرفض الموافقة على تمديد إعارة لاعبه، حتى نهاية الموسم في السعودية خلال الفترة الحالية.

إلى ذلك أكد أحمد صادق ذياب المتحدث الرسمي لاتحاد جدة، أن لاعب التعاون عبد المجيد السواط بات لاعباً اتحادياً بالنظام بعد أنباء أشارت إلى تفعيل التعاون بند تمديد عقد اللاعب إلى موسم آخر وتم التوثيق في لجنة الاحتراف.

علماً بأن الاتحاد وقع في يناير الماضي مع السواط لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد دخول اللاعب آخر 6 أشهر من عقده مع التعاون.