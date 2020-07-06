«إكسبوجر» يستضيف ديفيد نيوتن في سلسلة ورش افتراضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، سلسلة ورش عمل افتراضية متخصصة بفنون التصوير، يقدمها المصور البريطاني العالمي ديفيد نيوتن، وتعرض مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان اعتباراً من الغد الثلاثاء.ويفتح المهرجان باب الانضمام إلى الورش أمام الجميع من مختلف الأعمار والمستويات، ويمكن المشاركة ومتابعة الورش مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان من خلال الرابط (https://workshops.xposure.ae/register/).وتتيح الورش لعشاق التصوير الفوتوغرافي المبتدئين والهواة والمحترفين في جميع أرجاء الإمارات فرصة التعرف على وجهات نظر جديدة حول التقنيات المتنوعة المستخدمة في فنون التصوير، إضافة إلى صقل مهاراتهم تحت إشراف واحد من كبار المصورين المحترفين في تقنيات التصوير المتعددة.وقال طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: يأتي إطلاق سلسلة ورش العمل الجديدة بعد النجاح العالمي اللافت الذي شهدته مسابقة (#صور_من_المنزل)، للتأكيد على دور إمارة الشارقة وريادتها الثقافية، بالإضافة إلى الأهمية التي توليها لاستثمار طاقات الشباب والمبدعين وتنمية مهاراتهم.وأضاف: يواصل «إكسبوجر» التزامه بإطلاق مبادرات مجتمعية توعوية وتعليمية مجانية، مثل هذه الورش، ليتيح أمام كل عشاق فن التصوير الفوتوغرافي، بغض النظر عن مستوياتهم وخبراتهم وأعمارهم، منصة مفتوحة للتعلم والتدريب بعد أن ألقت تداعيات انتشار فيروس « كورونا » بظلالها على هذا الفن الحيوي بسبب القيود الاجتماعية التي فرضت كإجراءات احترازية للحد من انتشاره.وقال ديفيد نيوتن: تأخذ هذه السلسلة من الورش المشاركين في رحلة تعليمية تبدأ بالتحكم بإعدادات الكاميرا وضبطها، إلى ترتيب المشهد وتنظيم عناصره، مع بعض النصائح والإرشادات المتعلقة بمشاريع التصوير المنزلية، إضافة إلى الممارسة والتدريب والتعلم أثناء التقاط الصور، وبما أن ورش العمل الافتراضية تُبث مباشرة، يمكن للمشاركين طرح أسئلتهم واستفساراتهم مباشرة وكأنهم في ورشة عمل عملية حقيقية.وأضاف: الهدف من هذه الورش تعزيز مهارات فن التصوير، فالصور الجميلة تحتاج إلى فهم الكاميرا وكيفية استخدامها، وسبل التعامل مع الإضاءة، وطريقة إعداد المشهد، وتسعى الورش إلى توفير التدريب العملي لتعزيز مهارات المصورين وتمكينهم من تعلم شيء جديد مع كل صورة يلتقطونها».

التحكم في الإعدادات

تتناول ورشة «التحكم بالإعدادات» التي يتم تنظيمها في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، إعدادات الكاميرا، وتلقي الضوء على ضرورة عدم التقيد بإعدادات الكاميرا الأوتوماتيكية، وضبط الإعدادات يدوياً للاستفادة القصوى من الكاميرا في التقاط الصور التي يريدها المصور، أي أن يتحكم فيها بدلاً من أن تتحكم فيه، ومن شأن هذه الورشة تعزيز ثقة المصور وتشجيعه على الابتعاد عن الإعدادات الأوتوماتيكية من خلال المعارف التي توفرها له.

وتنظم يوم 14 يوليو/ تموز الجاري ورشة حول الإضاءة التي تعد من أساسيات فن التصوير، وإن لم ينجح المصور بالاستفادة من الإضاءة والسماح بمروره عبر عدسته، لن يتمكن من التقاط صور متميزة، وخلال الورشة يناقش ديفيد نيوتن كيفية رؤية الضوء والتقاطه.

وخلال ورشة «الإطار الإبداعي» التي تقام يوم 21 يوليو/ تموز الجاري يتعلم المشاركون مفاهيم تركيب المشهد وترتيب عناصره، إضافة إلى كيفية تحقيق التوازن في الصورة. أما ورشة تصوير الماكرو والورود فيتم تنظيمها يوم 28 الجاري، وتلقي الضوء على العدسات والإضاءة والتقنيات اللازمة لتصوير الماكرو في المنزل. وتساعد ورشة «الفقاعات» يوم 4 أغسطس/آب المقبل محبي التقاط صور من عالم آخر وهم في منازلهم، إذ تعطي صور الفقاعات الصابونية انطباع صور الكواكب المختلفة في مجرات بعيدة، وعلى الرغم من سهولة هذه التقنية، يُعد التغير المتواصل لحركة الفقاعات تحدياً كبيراً وممتعاً يتطلب الصبر وإعادة المحاولة، وخلال الورشة يتعلم المشاركون أساسيات فن تصوير الفقاعات الصابونية، مع تعلم كيفية صناعتها، وإضاءتها. وتتيح ورشة «أعواد البخور» يوم 11 أغسطس/ آب المقبل للمشاركين إمكانية التعرف إلى التقنيات اللازمة لالتقاط صور مميزة وجميلة.

ونجح نيوتن في إثبات نفسه في التصوير من خلال خبرته الغنية وتنوع أعماله وقدرته على إتقان مختلف أنواع التصوير ومواضيعه المتنوعة، واستطاع أن يُثري تجربته من خلال محبته للسفر والتجول واستكشاف العالم الطبيعي، ما أكسبه مقدرة فريدة على تصوير كل ما يقع أمامه، ابتداء بالمناظر الطبيعية والصور الشخصية والسفر والرياضة والمنتجات والمعالم العمرانية وهندسة العمارة وتصوير الماكرو.