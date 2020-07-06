شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم الحارس خالد البلوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر نجح اتحاد كلباء في التعاقد مع حارس المنتخب الأولمبي خالد البلوشي (22 عاماً)، قادماً من بني ياس على سبيل الإعارة لموسم واحد للعب في صفوف النمور.

ويعد اتحاد كلباء أكثر الفرق نشاطاً في الميركاتو الصيفي، حيث أبرم أكثر من 6 صفقات حتى الآن، أبرزها ثلاثي الدفاع مبارك سعيد من النصر، وفهد سبيل من الفجيرة، ومحمد سبيل من عجمان، بالإضافة إلى الإيطالي جابرييل سانتيني (20 عاماً) والمصري أحمد لطفي في فئة مواليد الدولة.

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