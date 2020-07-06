وزير الإعلام المصري يكشف كواليس إصابته بكورونا

وعن الأعراض التي شعر بها خلال فترة المرض، قال هيكل في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث" المصرية، أمس الأحد، أنه كان يشعر بتكسير شديد في العظام وارتفاع في درجة حرارته إضافة إلى السعال وغيرها من الأعراض.

© AFP 2020 / KHALED DESOUKI

وشدد على الالتزام الشديد بالاشتراطات الصحية والاحترازية حتى داخل المنزل.

وفيما وصف وزير الإعلام المصري "كورونا" أنه "مرض صعب ولعبن"، فقد لفت إلى أنه و4 من أفراد أسرته كانوا مصابين بالفيروس المستجد، وظهرت على كل شخص فيهم أعراض مختلفة عن الآخر.

ودعا الله تعالى أن "يخلصنا من هذه التجربة دي كلنا ولا نرى لا عدو ولا حبيب مصاب بهذا المرض اللعين".

وردا على ما إذا كان علاجه اختلف عن طرق علاج الفقراء، قال: "الوزير بني آدم زي بقية الناس، ما هو نفس الجسم".

وأشار أسامة هيكل إلى أن اكتشاف الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد يعتمد الآن بشكل رئيسي على الأشعة المقطعية على الصدر وتحاليل الدم، ولفت إلى أنه وأفراد أسرته اتبعوا بروتوكولا علاجيا موحدا.

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وكان وزير الإعلام المصري أسامة هيكل أعلن، أمس الأحد، عودته لممارسة مهام منصبه من مكتبه وذلك بعد انقضاء فترة العزل المنزلي، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال هيكل على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "الحمد لله أن من الله على وعلى أسرتي بالشفاء، واليوم هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين في العزل المنزلي".

وتابع: "أتوجه بالشكر الجزيل لكل من سأل عني، فحب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء".

وعقد هيكل في مكتبه، لقاء مع مسؤولي الوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وكذا استعراض جميع الملفات والمراسلات.

وعند وصول وزير الإعلام المصري لمقر الوزارة، أجرى الكشف بجهاز الحرارة عند دخوله من بوابة الوزارة، واستقبلته قيادات الوزارة والعاملون بحفاوة وترحيب، بعودته سالمًا معافى، متمنين له دوام الصحة والعافية، والتوفيق في أداء مهمته في النهوض بالعمل الإعلامي، والمساهمة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، كما تلقى اتصالات عديدة من المسؤولين الحكوميين، والشخصيات العامة، تهنئة بعودته سالمًا لممارسة مهام عمله، بحسب موقع "المصري اليوم".

وتجدر الإشارة إلى أن هيكل كان في عزل منزلي بسبب مخالطته لأحد مصابي فيروس كورونا.