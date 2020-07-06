السفيرة الأمريكية توجه رسائل شديدة اللهجة لرئيس الحكومة اللبنانية

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن السفيرة الأمريكية أرسلت إلى رئيس الحكومة اللبنانية عبر أصدقاء مشتركين رسائل شديدة اللهجة تتهمه بأنه ينفذ أجندة "حزب الله" اللبناني في الحكومة.

وأشارت الصحيفة عبر مصادرها أن هذه الرسائل ازدادت وتيرتها، خاصة بعد المعلومات عن إمكان انفتاح لبنان اقتصاديا على التعاون مع العراق، وعلى القبول باستثمارات صينية.

وأكدت "الأخبار" أن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب يتجاهل رسائل شيا ولا يجيب عليها.

وبحسب المصادر فإن تلك الرسائل جاءت بعد أن لمست السفيرة جدية رئيس الحكومة في فتح أبواب تساعد على تخفيف الضغط عن لبنان في ظل الحصار الأمريكي.

واختتمت أن دياب قد عبر أمام من يلتقيهم عن غضبه من تصرفاتها وتدخلها السافر في شؤون البلاد.