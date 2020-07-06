الإصابات بفيروس كورونا في قطر تتخطى 100 ألف

وصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قطر إلى أكثر من مئة ألف الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، بينما بدأت الإمارة الخليجية تخفيف القيود.
وسجلت الدولة الخليجية واحداً من أعلى معدل الإصابات على مستوى في العالم مع تسجيل 100,345 إصابة بالفيروس أي 3,65 بالمئة من سكانها الذين يبلغ عددهم 2,75 مليون شخص.
وسجل تعافي نحو 94 ألف شخص بينما وصل عدد الوفيات إلى 133.
وأكدت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان "نجحت إجراءات مواجهة كوفيد 19 المطبقة في قطر في تسطيح المنحنى والحد من انتشار الفيروس".
واضافت "تم تسجيل انخفاض تدريجي في عدد الحالات اليومية الجديدة".
وبحسب البيان فإن الارتفاع في عدد الوفيات في الأسابيع الأخيرة سببه "الأشخاص الذين اصيبوا في ذروة الفيروس قبل أسابيع عدة".
وبدأت قطر هذا الشهر بتخفيف القيود المفروضة منذ مارس الماضي للحد من انتشار الفيروس.
وقامت الدوحة بتخفيف القيود المفروضة على ارتياد الحدائق والمساجد وسمحت للمقاهي والمطاعم باستئناف العمل لكن مع قواعد صارمة.
وما زالت الكمامات إلزامية في الأماكن العامة فيما تقتصر التجمعات الخاصة على خمسة أشخاص.
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