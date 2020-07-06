أغنية جمعت السيسي بعمر المختار تثير غضبا ليبيا

إسطنبول/ صوفيا خوجاباشي/ الخليج 365

- ربط فيديو أغنية الحب والسلام للفنانة السورية أصالة نصري بين المناضل الليبي عمر المختار والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

- الهيئة العامة للثقافة بالحكومة الليبية اعتبرت هذا التصرف "أهانة لكل الليبيين وشرفاء الأمة العربية".

عبّرت الحكومة الليبية عن غضبها من عمل غنائي، جمع المناضل عمر المختار بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأثارت أغنية "الحب والسلام" للفنانة السورية أصالة نصري التي أطلقتها في 3 يوليو/تموز الجاري، جدلاً واسعاً، نظراً للرسائل السياسية التي تضمنتها.

واحتوى الفيديو الخاص بالأغنية، على صور لشخصيات سياسية وأخرى فنية، بينها الرئيس الأمريكي السادس عشر أبراهام لينكون، الذي استطاع القضاء على الحرب الأهلية ببلاده في القرن التاسع عشر، إضافة إلى مؤسس الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود، وأول رئيس للإمارات المتحدة زايد بن سلطان آل نهيان.

إلا أن ظهور صورة المناضل الليبي ضد الاحتلال الإيطالي عمر المختار، إلى جانب صورة السيسي، مع مقطع الأغنية القائل "أنا أصارع من البداية، وأنا أدافع للنهاية"، قدم برأي كثيرين رسالة سياسية مبطنة.

** الهيئة العامة للثقافة: المقارنة إهانة لليبيين

وقالت الهيئة العامة للثقافة بالحكومة الليبية في بيان مساء الأحد إنها "تدين بأشد العبارات ما قامت به الفنانة السورية أصالة نصري من ربط بين صورة شيخ الشهداء عمر المختار، والسيسي".

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واعتبرت أن هذا التصرف "إهانة لكل الليبيين وشرفاء الأمة العربية".

وأكدت الهيئة بأنها ستتقدم بـ"شكوى رسمية ضد نصري في القضاء المحلي والدولي ولدى نقابة الفنانين".

** جدل عربي على "تويتر"

وفي هذا السياق، علق نشطاء ليبيون وعرب على الأغنية، مستنكرين المقارنة بين المختار والسيسي.

وقال الناشط الليبي علي الغناي: "من يجمع بين عبد الله وعبد الشيطان على أنهم واحد فهذا هو النشاز بعينه".

حساب لصحفي اسمه المختار الغميض كتب أيضا: "شتان بين الثرى والثريا !! وين الأصالة ؟!

فيما قال حساب باسم "زُكريات البارام": "عندما تغني أصالة لتمجيد قيمة الإنسان وكرامته في أغنيتها #الحب_والسلام ، شيء جميل جدا. لكن عندما تقتحم السياسية الفنون فهو إذن يتحول لعمل تسويقي سياسي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.