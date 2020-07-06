كورونا.. 94 وفاة في العراق و52 بالسعودية

عواصم عربية/ الخليج 365-

ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، الإثنين، في العراق والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان، وفق بيانات رسمية.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 94 وفاة، و1796 إصابة بكورونا.

وأكدت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 62 ألفاً و275، بينها ألفان و567 وفاة، و 34 ألفاً و741 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 52 وفاة بالفيروس، و4 آلاف و207 إصابات.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 213 ألفا و716، بينها 1968 وفاة، و149 ألفا و634 حالة تعاف.

في السياق، رصدت وزارة الصحة العمانية، في بيان، 5 وفيات، و1557 إصابة بالفيروس.

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وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47 ألفا و735، بينها 218 وفاة، و29 ألفا و146 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 5 وفيات و703 إصابات بالوباء.

وأوضحت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 50 ألفا و644، بينها 373 وفاة، و41 ألف متعاف.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان، تسجيل 5 وفيات بالجائحة، و546 إصابة.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100 ألفا و345، بينها 133 وفاة، و93 ألفا و898 حالة شفاء.

وعالميا، أصاب الفيروس، حتى عصر الإثنين، أكثر من 11 مليونا و593 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 537 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و557 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.