السودان يُشكل لجنة تنسيق مع "يونيتامس" لدعم المرحلة الانتقالية

أحمد عاصم/ الخليج 365

قررت الحكومة السودانية، تشكيل لجنة للتنسيق مع البعثة الأممية السياسية (يونيتامس)، لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، الإثنين، بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أصدر قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والحكم الاتحادي، والمالية، وهيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة في السودان.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، استجابة لطلب حكومة البلاد.

ووفق قرار المجلس ، فإن مهام "يونيتامس" المساعدة في تحول البلاد إلى حكم ديمقراطي، ودعم عمليات واتفاقات السلام في السودان.

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ومن المقرر أن تبدأ مهام البعثة الأممية اعتبارا من يناير/كانون ثان 2021، ويستمر تفويضها لمدة عام قابل للتجديد، على أن لا يتجاوز تفويضها النهائي نهاية المرحلة الانتقالية في السودان.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وبدأت المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

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