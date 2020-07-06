استشهاد معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الفلسطينية، إن معتقلا، في السجون الإسرائيلية، توفي اليوم الإثنين، جراء "الإهمال الطبي".

وقالت الهيئة (تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان صحفي وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن المعتقل سعد الغرابلي، وهو من سكان قطاع غزة، توفي في مستشفى سجن الرملة (وسط).

ويبلغ الغرابلي من العمر، 75 عاما، وهو مصاب بسرطان البروستاتا، ويعاني من أمراض أخرى كالسكري وضغط الدم، وضعف السمع والبصر.

Advertisements

و"الغرابلي"، مسجون منذ 26 عاما، حيث تم اعتقاله في العام 1994، وحكم عليه بالسجن "مدى الحياة"، بتهم متعلقة بالمشاركة في المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة الأسرى إن سلطات السجون الإسرائيلية، سبق أن فرضت عليه السجن الانفرادي بين عامي (1994-2006).

وباستشهاد الغرابلي يرتفع عدد الشهداء في السجون الإسرائيلية إلى 223 معتقلا منذ العام 1967، بحسب هيئة شؤون الأسرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.