الداخلية الليبية: ضبط خلية تنتمي لـ"داعش" غرب طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الإثنين، ضبط خلية "إرهابية" تنتمي لتنظيم "داعش"، غرب العاصمة طرابلس.

ووفق بيان للوزارة، فإن "قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، في مدينة الزاوية (غرب طرابلس)".

وقال البيان: "الخلية (لم يحدد عدد أفرادها) كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وإعداد مخططات تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في البلاد".

وأوضح أنه "تم تسـليم الموقوفين إلى الجهات المختصة".

والأحد، أعلنت غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، القبض على عنصر ينتمي لتنظيم "داعش".

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وأضافت الغرفة (تتبع للجيش الليبي) في بيان، أن الشخص يدعى عمر دبوس، وهو سوري الجنسية، قدم إلى ليبيا عام 2016.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت مصادر محلية سورية للأناضول، إن روسيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة من مناطق سيطرة النظام السوري إلى ليبيا؛ للقتال في صفوف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأوضحت المصادر، مفضلة عدم ذكر أسمائها خشية الملاحقات، أن موسكو نقلت 300 مرتزقا بينهم 8 عناصر سابقين في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتضم مليشيا حفتر عددا كبيرا من المرتزقة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وحقق الجيش، مؤخرا، انتصارات ضد مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.