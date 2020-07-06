الجبهة التركمانية العراقية: تواجد التركمان بالحكومة مهم للغاية

أنقرة / الخليج 365

قال ممثل الجبهة التركمانية العراقية في تركيا، محمد توتنجي، إن التمثيل التركماني في مجلس الوزراء مهم للغاية، مشيرا إلى أن سعيهم لتحقيق ذلك مستمر في بغداد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به توتنجي لمراسل الخليج 365، الإثنين، حول إدارة وأمن كركوك، وتطلعات التركمان من الحكومة الجديدة في العراق.

وأوضح أن هناك محاولات مختلفة للحيلولة دون تسلم التركمان لحقيبة وزارية، لافتا إلى الضغوط التي تمارسها الأحزاب الشيعية بهذا الخصوص.

وخلال حديثه عن كركوك، قال توتونجي: "نحن نقول بتعيين محافظ تركماني لغاية إجراء الانتخابات، ثم ليعقد اتفاق في كركوك، بحيث يكون منصب المحافظ بالتناوب بين العرب والتركمان والأكراد".

كما أكد على ضرورة عمل وحدات مكافحة الإرهاب العراقية على إزالة تنظيم "داعش" الإرهابي في أسرع وقت ممكن.

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وذكر بأنهم طالبوا بارتباط كركوك بحكومة بغداد مشيرا إلى أن العرب والتركمان في المدينة يعارضون دخول البيشمركة إليها مرة أخرى.

وشدد على ضرورة تشكيل "قوات دفاع كركوك" من أهالي المدينة نفسها، وعدم جلب أي عناصر من الخارج.

وأضاف: "هذه هي أفضل الحلول التي يمكننا القيام بها على المدى القصير. وفي حال حدث العكس وعادت البيشمركة إلى كركوك، فسوف نواجه مشاكل خطيرة في المدينة".

وأعرب توتونجي في نهاية حديثه عن شكره لتركيا، التي "لولاها لكان الوضع تعيسا"، لافتا إلى أنها الوحيدة التي ساندت التركمان.



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