"هنية" يتلقى رسالة من خامنئي

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، إن إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي، تلقى رسالة من علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أكد له خلالها أن بلاده سوف تواصل "دعم الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة، بحسب بيان صادر عنها وتلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، إن خامنئي قال لهنية في الرسالة إن إيران "لن تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني".

ودعا خامنئي، كما جاء في الرسالة، إلى ضرورة "المحافظة على الوعي والوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، لما له دور مؤثر في إفشال خطط العدو".

وتابع "تيّار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع، قد تجاوزا التهديد وترغيب العدو، بفضل منطق العقل والخبرة".

Advertisements

وأشار إلى أن "العدو (الإسرائيلي) باستراتيجيته التوسعيّة، يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر خديعة المفاوضات، وخطة السلام، والضغط الاقتصادي، والحصار".

وتأتي هذه الرسالة، بحسب الحركة، ردا على رسالة كان قد بعثها هنية لخامنئي مسبقا، تناول فيها مسألة المخططات الإسرائيلية لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكنها أجلت تنفيذ المخطط، دون أن تعلن عن موعد جديد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.