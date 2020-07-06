فلسطينيون ينددون بالاستيطان شمالي الضفة

سلفيت/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

ندّد عشرات الفلسطينيين، الإثنين، بمحاولة مستوطنين السيطرة على أراض فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشارك الفلسطينيون، في مسيرة دعت لها مؤسسات تُعنى بمقاومة الاستيطان، على أراضي بلدة بديا، بمحافظة سلفيت المهددة بالاستيطان، بمشاركة شخصيات سياسية، ونشطاء.

ورفع المشاركون خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي.

وقال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي "يسعى منذ نحو 40 عاما للسيطرة على تلك الأراضي".

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وبيّن في حديث لوكالة الخليج 365، أن الهيئة كشفت عن تزوير عمليات بيع لتلك الأراضي، واستطاعت إرجاع غالبيتها عبر المحاكم الإسرائيلية.

وأوضح أن إسرائيل تهدف إلى ربط عدد من المستوطنات الإسرائيلية، بعضها ببعض، وهو ما سيؤدي إلى عزل محافظة قلقيلية عن سلفيت.

والأحد، أصيب فلسطينيَين اثنين بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين يهود، على تلك الأراضي.

ومنذ عدة أسابيع تشهد تلك الأراضي أعمال تجريف لبناء مستوطنة إسرائيلية في الموقع.

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