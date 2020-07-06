شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مُصاب بـ«كورونا» منع انتقال العدوى للآخرين باتباع هذا الإجراء الوقائي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة “قصة حالة” مصابة بفيروس كورونا المستجد تحلت بالمسؤولية الكاملة والتزمت بالإجراءات الصحية التي أوصت بها، ومنها العزل المنزلي وعدم المخالطة حال الشعور بأي عرض من أعراض الفيروس.
وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن شاب شعر بارتفاع درجة حرارته، فقرر عدم الذهاب إلى حفل زفاف دُعي إليه، وعقب إجراء الفحوصات تبين إصابته بالفيروس، مما أدى إلى حماية الحضور من انتقال العدوى إليهم، والحفاظ على سلامتهم.
وتوصي وزارة الصحة بضرورة التوجه إلى عيادات “تطمن” في حال الشعور بأى عرض من أعراض فيروس كورونا ومنها ارتفاع درجة الحرارة والسعال والإسهال والإجهاد.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: مُصاب بـ«كورونا» منع انتقال العدوى للآخرين باتباع هذا الإجراء الوقائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.