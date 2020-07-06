شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين المتواجدين باليابان بسبب «الأمطار الغزيرة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت سفارة المملكة لدى اليابان، اليوم الاثنين، أنها تتابع آثار الأمطار الغزيرة بالبلاد، مطالبة من المواطنين المتواجدين بالحيطة والحذر.
وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، أنها الخليج 365 متابعة آثار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة داخل اليابان، موصية المواطنين بمتابعة تعليمات السلطات الرسمية المتعلقة بالكوارث.
وأشارت السفارة، إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية «09055833862 – 0335895242»، متمنية السلامة للجميع.
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