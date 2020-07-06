وزارة الصحة: حالات الإصابة بكورونا في قطر تتجاوز 100 ألف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر 100 ألف حالة اليوم الاثنين بعد تسجيل 546 إصابة وخمس وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقطر بها أحد أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في العالم نسبة إلى عدد السكان البالغ حوالي 2.7 مليون نسمة.