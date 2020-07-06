بلومبيرغ تشيد بالإمارات: مسبار الأمل أول مهمة عربية إلى المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

لعدّ التنازلي لانطلاق في المهمة إلى المريخ قد بدأ. وقال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معلقاً على الحدث وفقاً لمقطع فيديو نشره موقع "بلومبرغ": " المهمة إلى المريخ مهمة أمل للعالم العربي وتبعث برسالة مفادها يمكنكم أن تكونوا أفضل وأن تطوروا من بلدكم وأن تبلغوا حيث تريدون"، وفقا للبيان.

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ومن المقرر أن تنطلق مهمة مسبار الأمل في 15 يوليو الحالي حيث قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة لشؤون العلوم المتقدمة، قائدة الفريق العلمي الإماراتي لاستكشاف المريخ: " كنا نتطلع إلى المريخ لأنه كوكب يصعب الوصول إليه ويشكل هدفاً صعب المنال مليء بالتحديات للفريق ويرفع روح المغامرة والتحدي بالنسبة له. كما أنه في أساس مخطط الإمارات العربية المتحدة للتطور في الـ 50 سنة المقبلة".

تأمل الإمارات بأن تؤسس أول مستوطنة بشرية على سطح المريخ بحلول العام 2117. وتقول الأميري: "نريد أن نفهم بشكل أفضل كيف تطور كوكب شبيه نوعاً ما بكوكبنا على امتداد ملايين السنين وكيف وصل إلى المرحلة التي هو عليها اليوم".