«صياد» يخطف الجولة 12 لكأس الوثبة بفرنسا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف المهر «صياد» بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة لوري فولارد، لقب الجولة الثانية عشرة لكأس الوثبة ستاليونز، بعد تنافس مثير في عمق المستقيم من المهرة «زولفا» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بإشراف دي موريسون، وقيادة مكسيم فولون، والذي أقيم يوم الأحد بمضمار بومبادور الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء فوز البطل بفارق طولين عن ابنة «رباح دو كارير»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:60، في السباق البالغ طوله 1200 متر، فيما حل ثالثاً بفارق 4,5 طول عن الثانية، «راحي» لعلي حداد، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة جاري سانشيز.