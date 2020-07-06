إعادة تأهيل الطريق من دوار مزيرعة إلى محضر بوصدين في ليوا

نفذت بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل، تأهيل مشروع صيانة وإعادة تأهيل الطريق من دوار مزيرعة إلى محضر بوصدين في ليوا، في إطار تطوير مشاريع البنية التحتية بمنطقة الظفرة.

وتتضمن عمليات التطوير والتحسين، رفع كفاءة الطريق من خلال تأهيله وتخطيطه من جديد ورفع مستوى السلامة المرورية، واستبدال شبكة الإنارة القديمة بشبكة حديثة تعمل بنظام LED الصديقة للبيئة، كما تمت صيانة الحواجز المعدنية للمحافظة على السلامة المرورية، وصيانة السياج للحد من عبور الحيوانات السائبة، بالإضافة إلى صيانة اللوحات المرورية على الطريق، وتجديد أعمال الدهانات، ويبلغ طول الطريق 25 كيلومتراً «مزدوج» ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ويخدم الطريق سكان وزوار مدينة ليوا خاصة المحاضر الغربية، كما تشهد ليوا عدداً من المهرجانات كمهرجان ليوا الدولي - تل مرعب ومهرجان ليوا للرطب، ما يتطلب تطوير وتحسين البنية التحتية لإسعاد ورفاهية المجتمع.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، والارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة.