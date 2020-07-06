السعودية تكشف كيف يمكن لغير السعوديين أداء فريضة الحج

وكانت السعودية قد أعلنت منع الحج من خارج المملكة هذا العام لأول مرة في العصر الحديث، وقصره على السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة ومن يتطابق لديهم الشروط والضوابط الصحية.
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ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية،
عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه إنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.
ابتداء من اليوم وحتى تاريخ 19ذو القعدة 1441 هـ سيتمكن الراغبين في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارة_الحج_والعمرة الآتي:— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 6, 2020
https://t.co/sDxzC3bcQl
#حج٢٠٢٠
#Hajj2020
وأشارت إلى أن باب التقدم للحج سيكون مفتوحا اعتبارا من اليوم، 6 يوليو/ تموز، وحتى يوم 10 يوليو الجاري (19 ذو القعدة).
وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.
يذكر أن المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أصدر في وقت سابق البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم الحج، الذي يأتي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وقررت المملكة إقامته بعدد محدود جدا وفقا لما ذكرته في وقت سابق.
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