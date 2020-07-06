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السعودية تكشف كيف يمكن لغير السعوديين أداء فريضة الحج

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وكانت قد أعلنت منع الحج من خارج المملكة هذا العام لأول مرة في العصر الحديث، وقصره على السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة ومن يتطابق لديهم الشروط والضوابط الصحية.

© AFP 2020 / Str

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية،

عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه إنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.

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وأشارت إلى أن باب التقدم للحج سيكون مفتوحا اعتبارا من اليوم، 6 يوليو/ تموز، وحتى يوم 10 يوليو الجاري (19 ذو القعدة).

وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.

 يذكر أن  المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أصدر في وقت سابق البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم الحج، الذي يأتي في ظل تفشي ، وقررت المملكة إقامته بعدد محدود جدا وفقا لما ذكرته في وقت سابق.

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