السعودية تكشف حقيقة تجميد حسابات العمالة الوافدة

أشارت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي)، إلى أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية بتجميد حسابات العمالة الوافدة غير صحيح، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.
© AP Photo / Hassan Ammar
وقالت المؤسسة السعودية إنه لا صحة لتوجيه البنوك والمصارف السعودية، لتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة التي تمتهنها تلك العمالة.
وقالت مؤسسة النقد العربية السعودية إن البنوك والمصارف، تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر.
وأوضحت أنها تتخذ ما يلزم من شأنها الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، وتنفيذ الإجراءات بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
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