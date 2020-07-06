صحيفة تكشف تفاصيل مشروع ضخم بين دول الخليج لن يمر في قطر

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وأضافت المصادر أنه "من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية عام 2025 بربط كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين"، مؤكدة أنه "يعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي".
وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول المجلس خليفة العبري قد أكد في جلسة حوارية عبر الإنترنت أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال السلع كافة بين دول المنطقة، مؤكدا أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع المهمة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.
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