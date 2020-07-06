شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل للراغبين في أداء الحج من المقيمين داخل المملكة.. إليك رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة بدءاً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441 هـ. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إنها وفرت رابط التسجيل التالي (هنا) للراغبين في الحجوفق الشروط الصحية والتنظيمية.

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