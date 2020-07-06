شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» توضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للوافدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت مؤسسة النقد ما تم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.
وأكدت “النقد” أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لكافة العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات محددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
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