اشتية يطالب إسرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين منعا لتفشي فيروس كورونا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إسرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال اشتية، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إنه سيتم إرسال طلب فلسطيني إلى قوات الأمم المتحدة لمراقبة ذلك على حدود عام 1967.
وأشار إلى أن "عدم السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود ساهم بشكل كبير بتفشي الفيروس في الضفة الغربية"، متهما إسرائيل بمنع الأمن الفلسطيني من إقامة حواجز في مناطق واسعة في الضفة الغربية والمعابر ومسالك العمال.
ودعا اشتية العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى المبيت في أماكن عملهم، وعدم التنقل اليومي بين المعابر من أجل تقليل الاختلاط.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 4786 حالة بينها 665 حالة تعافي و21 حالة وفاة.
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