غارات «إسرائيلية» على غزة ردّاً على قصف صاروخي من القطاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ الطيران الحربي «الإسرائيلي»، الأحد، غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة، بحسب ما مصدر أمني فلسطيني.

من جهته، قال جيش الاحتلال في بيان، إنّ طائراته أغارت على «منشآت حيوية تحت أرضية تابعة لحركة حماس»، مشيراً إلى أنّ هذه الغارات أتت ردّاً على القصف الصاروخي الذي استهدف في وقت سابق، الأحد، جنوب الأراضي المحلتة انطلاقاً من القطاع.

وأضاف البيان أنّه في وقت سابق من مساء الأحد، أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على الأراضي المحتلة، متابعاً: ردّاً على ذلك، شنّت مروحيات قتالية ومقاتلات حربية ضربات على أهداف لحركة حماس، بينما لم يعلن أي من الطرفين عن أي إصابات جراء القصف الصاروخي أو الغارات الجوية.