239 عالماً يدعون «الصحة العالمية» لمراجعة موقفها بشأن انتقال «كورونا» عبر الهواء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن أكثر من 200 عالم يقولون إنهم خلصوا إلى أدلة تفيد بأن فيروس كورونا المستجد العالق بالجسيمات الأصغر بالهواء، يمكنه أن يصيب البشر، مضيفة أنهم يدعون منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.

وقالت منظمة الصحة إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ المُتطاير من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس. وذكرت الصحيفة، السبت، أن 239 عالماً من 32 دولة قدموا في خطاب مفتوح للمنظمة يعتزمون نشره في دورية علمية الأسبوع المُقبل، أدلة تظهر أن الجسيمات الصغيرة المحملة بالفيروس قادرة على إصابة الإنسان.

من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، لرويترز: نحن على علم بالمقال ونراجع محتواه مع خبرائنا الفنيين، فيما قال العلماء، إن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس أو قطرات أصغر كثيراً تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة.

لكن الصحيفة نسبت للمنظمة قولها، إن الدلائل على أنه يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء ليست مقنعة، ونقلت نيويورك تايمزعن الرئيسة التقنية للوقاية من العدوى في المنظمة، بينيديتا ألجرانزي قولها: في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص أكدنا مراراً أننا نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمراً ممكناً لكن ذلك غير مدعوم بأدلة ملموسة أو حتى واضحة.