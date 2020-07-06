«عربي الجولف» ينظم دورة لحكام اللعبة في سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد العربي للجولف، عن تنظيم دورة المستوى الثاني لحكام الجولف العرب، خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل، على أن تقام بنظام الاتصال المرئي «عن بعد»، ويحصل في ختامها الدارسون ممن اجتازوا بنجاح الاختبارات النهائية، على شهادة مصدقة من الاتحاد الدولي للعبة.

وتتضمن الدورة وفي أيامها الأربعة، محاضرات ومواد نظرية وعملية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، على أن يتولى هاني العبداللات رئيس الاتحاد الأردني للجولف ورئيس لجنة الحكام العرب، الإشراف المباشر وتقديم المحاضرات، وستكون المشاركة مجانية.

من جهته، أكد عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف، أن الدورة تأتي استكمالاً لجهود الاتحاد العربي الهادفة إلى تطوير قطاع اللعبة عربياً، وفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الزرعوني: «رغم الظروف الصحية الراهنة في كافة الدول العربي جراء انتشار جائحة كورونا، فإن الاتحاد العربي يواصل السير قدماً في برامجه لتطوير كافة مناحي اللعبة عربياً، وذلك من خلال تنظيم دورة المستوى الثاني للحكام العرب التي سيمنح الدارسون في ختامها ومع اجتيازهم بنجاح للاختبارات النهائية، شهادات مصدقة من الاتحاد الدولي للعبة».