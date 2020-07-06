تفاعل كبير في انطلاق أنشطة مليحة الصيفية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي مليحة برامجه الصيفية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي ستتواصل على مدى شهر كامل في إطار برامج مجلس الشارقة الرياضي، ويقيم النادي فعاليته تحت شعار «عطلتنا غير» في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء، مستهدفاً الأعمار من 10 إلى 18 عاماً.

وأكد عبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية أن الفعاليات الصيفية للنادي تضم 5 محاور رئيسية، ليتم تنظيم 30 فعالية خلال فترة النشاط الصيفي.

وأشار إلى أن ما يميز صيف مليحة أنه سيقدم أروع الفعاليات الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية المتنوعة خلال العطلة الصيفية للطلبة، وسيحقق التواصل المرئي والتفاعل بين كافة المنتسبين من أرجاء الدولة، ويلبي رغباتهم في مختلف البرامج.

وأوضح الكتبي أن النشاط الصيفي يندرج تحت فعاليات مجلس الشارقة الرياضي، ويعمل على منظومة أهداف عليا في تحقيق استفادة الأطفال والشباب خلال فترة مكوثهم في البيت، ولا سيما في الفترة المسائية، ويحقق لهم الاستفادة والمتعة والوصول إلى معلومات قيمة بجانب تقديم الجوائز وطرح المسابقات.