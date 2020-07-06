الجيش المكسيكي يعثر على طائرة مشتعلة وسط طريق رئيسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون عسكريون مكسيكيون، الأحد، إنهم عثروا على طائرة صغيرة من أمريكا الجنوبية مشتعلة بعد هبوطها بشكل غير قانوني على طريق رئيسي في شبه جزيرة يوكاتان، وربما كانت تحمل مئات الكيلوغرامات من المخدرات.

وأضاف المسؤولون، أنهم عثروا أيضاً قربها على شاحنة تحمل مخدرات كانت على ما يبدو كوكايين معبأ في 13 طرداً يزن كل منها 30 كيلوجراماً ومن المرجح أنها أنزلت من الطائرة، وقال بيان للجيش المكسيكي، إنه مع تقدير قيمة هذه المخدرات بأكثر من 109 ملايين بيزو ما يعادل (4.9 مليون دولار) سيكون لهذه الخسارة تأثير كبير في المنظمات الإجرامية.

وعرضت محطة ميلينيو مشاهد لطائرة نصف محترقة على طريق رئيسي محاط بشجيرات كثيفة وقالت، إن الطائرة جاءت من ماراكايبو بفنزويلا، وهبطت الطائرة في ولاية كينتانا رو، التي توجد بها منتجعات ساحلية شعبية مثل كانكون.