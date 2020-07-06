«خليفة التخصصي» برأس الخيمة يُنجز أكثر من 4000 موعد عن بُعد

أعلن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة إنجاز أكثر من 4 آلاف موعد طبي عن بعد، وأكثر من ألفي عملية صرف للأدوية عبر تسليمها للمرضى في المركبات، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، الذي تزامن مع أزمة جائحة «كوفيد ـ 19» العالمية، مواصلاً عملياته بشكل طبيعي عن بعد، حفاظاً على سلامة المرضى والمراجعين، وتطبيقاً للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وقال د. مصطفى الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في المستشفى: «إن خليفة التخصصي نجح بفضل البنية التكنولوجية التي يحظى بها، في تقديم جميع الخدمات والمواعيد الطبية الدورية عن بعد، باستثناء خدمات المركز المتميز لطب وجراحة الأورام، نظراً لطبيعة الحالات التي تستدعي حضور المرضى لتلقي الاستشارات الطبية والعلاج الذي يشمل العلاجين الكيميائي والإشعاعي، وهو ما جرى بتطبيق أعلى معايير السلامة والتدابير الاحترازية، منعاً لانتشار العدوى، مع الحفاظ على التباعد بين المرضى والطاقم الطبي».

وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن عدد المواعيد الطبية التي أنجزها المركز عن بعد يعكس وعي الجمهور والمرضى بالإجراءات الوقائية التي اتخذت من قبل المستشفى، وحرص إدارته على استمرارية تقديم الخدمات للمرضى وعدم توقفها، حيث اشتملت خدمات المواعيد عن بعد على استشارة الطبيب في الحالات غير الطارئة، وإعادة تعبئة الأدوية، ومناقشة الفحوص الطبية التي يخضع لها المريض.

وأوضحت جوديث أنديرسون مديرة الصيدلية في المستشفى، أن عمليات تسليم الأدوية تنوعت بين 3 طرق رئيسية، هي تسليمها في المركبات والذي بدأ خلال مايو الماضي، وهو مستمر حتى الآن، وبلغ عدد الوصفات الطبية التي سلمت للمرضى بهذه الطريقة أكثر من 2000 وصفة، ما أسهم في الحد من دخول المرضى إلى مبنى المستشفى لزيارة الصيدليات الخارجية بنسبة 50%، مؤكدة أن عمليات التسليم جرت بسلاسة دون الحاجة لانتظار طويل، أو الخروج من المركبة لأن المريض في العيادات الخارجية يستقبل رسالة نصية باللغتين العربية والإنجليزية، تحدد له موعد تسليم الأدوية قبل وقت كافٍ، ما أدى إلى تقليل وقت الانتظار إلى ما دون 10 دقائق.

وأضافت أنديرسون: «من الطرق الأخرى لتسليم الأدوية والعلاج، توصيلها لمجموعة محدودة من المرضى في منازلهم، وفق أوضاعهم الصحية، ومتابعة وإدارة علاج مرضى الأورام من المنزل، حسب حالة المريض، فيما أسهمت تلك الطرق التي وضعها مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في تعزيز سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وعدم انقطاعها وضمان استمراريتها خلال الأزمة، لضمان سلامة المرضى وراحتهم ورضاهم»، مشيرة إلى أن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة يمثل أحد المستشفيات الخالية مؤخراً من «كوفيد ـ 19».