المنطقة الآمنة في حلبة ياس تتأهب لاستضافة منافسات «جزيرة النزال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الانتهاء من أعمال تجهيز المنطقة الآمنة المغلقة والمخصصة لمنافسات «جزيرة النزال» ضمن فعاليات «يو إف سي» والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 26 يوليو الجاري على مساحة 11 كيلومتراً مربعاً في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن تستضيف المنافسات أكثر من 2500 شخص خلال المباريات الأربع والتي تشمل نزال «يو إف سي 251» مدفوع الأجر، إضافة إلى 3 نزالات أخرى بعنوان «ليالي القتال».

وأنشأت الدائرة المنطقة الآمنة على هذه المساحة الكبيرة لضمان وقاية وسلامة اللاعبين والمنظمين وكل المنتسبين للحدث الدولي الكبير، ضمن الاستراتيجية المبتكرة التي تم الاعتماد عليها لضمان تأمين عودة فعاليات «يو إف سي» إلى أبوظبي، تمهيداً لاستضافة وتنظيم المزيد من الأحداث والفعاليات الدولية في الأشهر المقبلة.. وشهدت جزيرة النزال سلسلة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصارمة، حيث تم إجراء ثلاثة فحوص طبية للتأكد من سلامة العاملين.

وستقام جميع النزالات في منتدى «فلاش»، الموقع الداخلي متعدد الأغراض الذي جرى إعداده ليتناسب مع فعاليات «يو إف سي»، مع الالتزام بتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة المعتمدة في أبوظبي وسيتم تطبيق معايير خاصة بالمثمن (الأوكتاجون) من حيث التعقيم الدوري بين المباريات وبشكل يومي خلال فترة المساء.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي - بهذه المناسبة -: «تم خلال الأسابيع الماضية العمل على إنشاء المنطقة الآمنة المخصصة لاستضافة فعاليات «يو إف سي»، تمهيداً لعودة الأحداث الرياضية والترفيهية الدولية مجدداً إلى أبوظبي بهدف توفير بيئة آمنة لتنظيم هذا الحدث، مع الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي».

ومن المنتظر أن تعرض فعاليات يو إف سي في 175 دولة حول العالم بـ 40 لغة مختلفة، وأن يصل عدد مشاهديها إلى ما يقارب المليار مشاهد وسيتم بث الحدث في الإمارات وسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خدمة «يو إف سي عربية»، أول خدمة اشتراك مدفوعة الأجر باللغة العربية من يو إف سي في المنطقة.