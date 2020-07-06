بعبارة «نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني».. إقامة دبي تستعد لاستقبال الزوار والسياح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لاستقبال الزوار والسياح القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مطارات دبي ابتدءًا من 7 يوليو/تموز الجاري، وذلك ضمن أعلى معايير السلامة، حيث بدأت الإدارة باستقبال المقيمين العائدين عبر مطارات دبي بملصق يحمل عبارة «نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني»، ترحيباً بعودة المقيمين وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن عودة الحركة الجوية عبر مطارات دبي تشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران، إضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، و إمارة دبي كواحد من أهم مراكز الطيران في العالم.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن حركة السفر ستمهد لمرحلة جديدة نحو دعم الحركة الاقتصادية التي تعتبر أحد أهم مقومات التنمية في الدولة، إذ إن أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد -19 فرضت قواعد جديدة وخلقت فرصاً تحسينية غير مسبوقة على مختلف المستويات.

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وتابع اللواء المري قائلاً: نحن نرحب بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطارات دبي، ونؤكد لهم بأنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل إجراءات سفرهم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، العميد طلال أحمد الشنقيطي، أن إقامة دبي في تأهب دائم ومستمر لاستقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي وفق إجراءات احترازية وأمنية لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مطارات دبي.

وأشار الشنقطي إلى أنه مُنذ عودة حركة الطيران شهدت مطارات دبي ازدياداً في عدد المسافرين القادمين إليها، موضحاً أن هذا الازدياد سيشكل دفعة إيجابية للقطاعين الاقتصادي والاستثماري الأجنبي، كذلك سيعيد الثقة للقطاع السياحي.