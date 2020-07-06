الأرشيف الوطني يطلق النسخة السابعة من ملتقى المعلمين "افتراضيا"

بدأ الأرشيف الوطني تنظيم ورعاية ملتقى المعلمين في نسخته السابعة، ويمتاز الملتقى في هذا العام والذي ضم أكثر من 1700 مشارك بأن فعالياته أخذت طابعاً افتراضياً مراعاة للمرحلة الراهنة وللإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء تحدي الأرشيف الوطني للظروف الحالية وتنظيمه فعاليات ملتقى المعلمين لما يؤديه من دور كبير في حثّ الجهاز التعليمي في مدارس الدولة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء، وخلق التجانس الثقافي، ورفع درجة الوعي بتاريخ مجتمع الإمارات العريق وثقافته وتراثه وعاداته.

واستطاع الأرشيف الوطني متابعة دوره الوطني في استقطاب المعلمين والكوادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولدائرة التعليم، وإمدادهم بالمعارف الوطنية والثقافية ذات الصلة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وبتراثها، رغم جائحة وباء كورونا وما فرضه على العالم، بتنظيم الملتقى وفق النمط الجديد في التواصل الاجتماعي؛ إذ أعد للمشاركين جولات افتراضية في رحابه كشفت عن الخدمات التي يرفد بها جمهور المستفيدين من معلمين وأكاديميين وطلبة، وأطلعتهم على أهمية تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها في العملية التعليمية والتربوية.

وفي الوقت الذي حالت فيه الإجراءات الاحترازية دون وصول جموع المعلمين والكوادر التربوية إلى مقر الأرشيف الوطني، استطاع الأرشيف أن يصل إليهم في منازلهم عبر جولة افتراضية شملت كلاً من: قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقاعة الشيخ محمد بن زايد للواقع الافتراضي، ومكتبة الإمارات في الأرشيف الوطني، وقاعة إسعاد المتعاملين التي تمدّ الباحثين بالوثائق التاريخية.

واصطحب الأرشيف الوطني المشاركين في جولته الافتراضية إلى قاعة الشيخ محمد بن زايد للواقع الافتراضي التي تقدم فيلماً وثائقياً ثلاثي الأبعاد عن الإمارات في الماضي والحاضر، بهدف تعريف المعلمين والتربويين وأجهزة الإدارة بخدمات الأرشيف الوطني.