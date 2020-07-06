جامعة الشارقة تناقش مستقبل السياحة والسفر في ظل «كوفيد ـ 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، عقد فرع الجامعة بمدينة الذيد، منتدى السياحة الثالث الذي يأتي هذا العام تحت عنوان «مستقبل السياحة والسفر في ظل كوفيد ـ 19: سيناريوهات محتملة»، وذلك عبر تقنية مايكروسوفت تيمز، بمشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في حكومة الشارقة، وسوق مسقط للأوراق المالية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الكويت، وجامعة الموصل، وجامعة أم القرى، والجامعة الأردنية، وفندق ومنتجع الخليج الدولي في مملكة البحرين.

وتأتي أهمية المنتدى من حجم الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع السياحة في مختلف أنحاء العالم، وعالمنا العربي على وجه الخصوص، نتيجة تفشي جائحة «كوفيد ـ 19» التي تسببت بخسائر كبيرة في قطاع السياحة، نتيجة التعطل شبه الكلي للقطاع، وخروج أعداد كبيرة من القوى العاملة، وتعطل حركة السفر الدولي والمحلي نسبياً.

وشارك في الندوة 12 من الأكاديميين والخبراء في مجال السياحة من دولة الإمارات و6 دول عربية، حيث بدأ المنتدى بكلمة الدكتور عدنان إبراهيم سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، ممثلاً عن المدير؛ إذ رحب بالحضور والمشاركين في هذا المنتدى من كافة الدول العربية، وأكد أهمية قطاع السياحة بوصفه قطاعاً اقتصادياً يفوق كثيراً من القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث المكاسب والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن جامعة الشارقة ستستمر في عقد الندوات والمنتديات وكل ما يلزم للمساعدة في إعادة تشغيل كافة القطاعات الاقتصادية التي من بينها قطاع السياحة.

ثم ألقى رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بحكومة الشارقة، خالد المدفع، كلمة أكد فيها أهمية عودة وإعادة تشغيل القطاع السياحي، مبيناً إعادة تشغيل كثير من النشاطات السياحية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50% وتُرفع تدريجياً وفقاً للتقارير الواردة من الميدان.

وأكد أن عودة النشاطات السياحية إلى سابق عهدها، لن تكون قبل سنتين على أقل تقدير، مبيناً أن آثار الأزمة كبيرة وتحتاج القطاعات إلى فترة للتعافي، وفي نفس الوقت فإن القطاع مرن وسيكون قادراً بعون الله تعالى على تجاوز كل الأزمات.