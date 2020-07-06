لقب ليفربول يُهدي الميدالية الأولى لـ4 دول

كثيرة هي جنسيات لاعبي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أول لقب للنادي منذ 30 عاماً كان الأول للاعب مصري هو محمد صلاح، ولاعب من السنغال هو ساديو ماني، ولاعب من كرواتيا هو ديجان لوفرين، ولاعب من غينيا هو نابي كيتا. أما الجنسية الأكثر حصداً للقب في النادي فهم الإنجليز والأنجح أجنبياً فرنسا بـ28 لاعباً، تليها البرازيل وإسبانيا وهولندا.

وتفوق صلاح على مواطنه محمد النني لاعب أرسنال الذي انتهى موسم 2015-2016 بفارق كبير في الوصافة عن البطل ليستر سيتي، وعلى الرغم من فوز تشيلسي باللقب الموسم التالي، فإن صلاح لم يحصد ميدالية لأنه لم يشارك سوى في 3 مباريات مع البلوز.

لوفرين صديق صلاح هو الآخر، دخل التاريخ، فهو أول لاعب كرواتي يحصد لقب الدوري الإنجليزي بعدما كاد مواطنه كراماريتش يحصل على ميدالية مع ليستر سيتي، لكنه فشل لأنه لم يلعب سوى مباراتين في الموسم.

أما نابي كيتا فهو واحد من 6 لاعبين من غينيا لعبوا في الدوري الإنجليزي، لكنه الوحيد الذي سيحصد ميدالية، كما هو حال السنغالي ماني الذي لعب قبله العشرات من مواطنيه، ولم ينجحوا في الحصول على ميدالية، ومع تبقي 7 مباريات للفريق هذا الموسم ما تزال الفرصة قائمة لإشراك مزيد من اللاعبين الشباب في الفريق ليكملوا العدد المطلوب للفوز بميدالية البطل (المشاركة 5 مباريات).