خدمات ومنتجات «دو» على «أمازون»

أبرمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة جديدة مع «أمازون» تهدف من خلالها إلى توفير خيارات إضافية لعملائها في دولة الإمارات بشكل سلس ومريح. وتتيح الاتفاقية الجديدة لعملاء «دو» الجدد والحاليين طلب وشراء مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات التي توفرها الشركة مباشرة من موقع Amazon.ae أو تطبيق «أمازون» للهواتف الذكية، ليستمتعوا بخيارات دفع سلسة والحصول على الخدمات والمنتجات التي تشمل باقات الدفع المسبق والآجل وباقات البيانات، بالإضافة إلى الأجهزة.

وقال أنتوني شاينر الرئيس التنفيذي - قطاع حلول التحول الرقمي والابتكار في «الإمارات للاتصالات المتكاملة»: «تواصل دو سعيها المستمر لإبرام شراكات استثنائية تساهم في توفير حلول مبتكرة تدعم رؤيتنا الرامية إلى توفير تجارب سلسة ذات قيمة مضافة لجميع عملائنا، بما ينسجم مع استراتيجيتنا القائمة على التركيز على العملاء أولاً. ويسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شريك رائد مثل أمازون التي تشاركنا الرؤية ذاتها، حيث نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان حصول عملائنا على خيارات إضافية من الخدمات والمنتجات. ونحن متحمسون لرؤية الإمكانيات التي ستوفرها هذه الشراكة مع أمازون».

ومن جهته قال رونالدو مشحور، نائب الرئيس لشركة «أمازون» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تبذل «أمازون» جهوداً دؤوبة لتوفير خيارات متنوعة من المنتجات والخدمات عالمية المستوى لعملائنا في دولة الإمارات بأفضل الأسعار فضلاً عن تزويدهم بتجربة تسوق مريحة وسريعة. وتستند رؤيتنا إلى أن نجاحنا مرتبط بنجاح شركائنا. ويسعدنا أن نتعاون مجدداً مع دو لتوفير محفظة متنوعة من منتجاتها وخدماتها حصرياً على موقع Amazon.ae».

وأضاف مشحور: «تشكل عملية توفير المنتجات والخدمات التي تشهد طلباً متزايداً من العملاء على موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا أولوية قصوى بالنسبة لنا. ويشكل تعاوننا الجديد مع دو إنجازاً مهماً يسهم في دعم عملاء الشركة وتمكينهم من الحصول على خدمات وحلول الاتصالات التي يحتاجون إليها بطريقة سهلة ومريحة، مع خدمة التوصيل المباشر إلى عتبة منازلهم. ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في دو لتقديم مزيد من القيمة لجميع عملاء الشركة خلال الفترة المقبلة».